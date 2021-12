Champions League, Atalanta-Villarreal 2-3: spagnoli agli ottavi, bergamaschi in Europa League

ATALANTA-VILLARREAL 2-3

La doppietta di Danjuma e il gol di Capoue affossano Gasperini, le reti di Malinovskyi e Zapata illudono nel finale ma non bastano

di

DANIELE PEZZINI

L'Atalanta cade 3-2 in casa contro il Villarreal nell'ultima gara del Gruppo F e saluta la Champions League. I bergamaschi, in campo dopo il rinvio per neve di mercoledì, vanno sotto dopo soli 3' puniti da Danjuma e al 43' incassano il raddoppio di Capoue. A inizio ripresa è ancora Danjuma (54') a chiudere i conti, prima dei gol illusori di Malinovskyi (71') e Zapata (80'). Emery vola agli ottavi, Gasperini retrocede in Europa League. Atalanta-Villarreal, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Niente da fare. L'Atalanta non riesce a centrare la terza qualificazione consecutiva agli ottavi e saluta l'Europa che conta. Lo fa al termine di una serata nel complesso negativa, in cui la squadra intensa e tambureggiante del campionato lascia spazio a una lenta, prevedibile e anche estremamente vulnerabile in difesa. Il finale all'arrembaggio e i ben tre legni colpiti nella ripresa non bastano a mutare il giudizio di una gara in cui serviva solo la vittoria e invece l'approccio è stato totalmente sbagliato. Ora toccherà ripartire dai playoff di Europa League. Il Villarreal soffre molto negli ultimi 20', ma si qualifica con merito e va ad aggiungersi alle possibili avversarie della Juventus agli ottavi.

Gasperini e Emery non cambiano gli undici scelti mercoledì sera e l'inizio è davvero shock per i padroni di casa: su una clamorosa incertezza di Demiral recupera palla Parejo e lancia in campo aperto Danjuma, che arriva solo davanti a Musso e lo trafigge sotto le gambe, portando avanti i suoi dopo appena 3'. Gli uomini di Gasperini sono bravi a non abbattersi e a reagire immediatamente, sfiorando il pareggio già dopo pochi minuti con una zuccata di Toloi, alta di poco. La Dea macina gioco sfruttando i movimenti di Pessina e Ilicic, ma fatica a mettere Zapata in condizioni di far male. A spaventare Rulli ci pensa allora Freuler, con una gran conclusione da fuori, ben respinta dal portiere argentino. Dopo aver sofferto per qualche minuto la reazione avversaria il Villarreal comincia a gestire con accortezza il vantaggio, coprendo bene gli spazi e ripartendo con qualità grazie alla regia di un ispirato Parejo. I bergamaschi hanno uno squillo al 37' con un colpo di testa sugli sviluppi di corner di Demiral, ma Rulli è ancora attento e poco prima dell'intervallo gli uomini di Emery trovano il raddoppio: fa tutto Capoue, che recupera palla al limite, poi riceve l'assist di Gomez e trafigge Musso con un siluro sotto la traversa.

A inizio secondo tempo Gasperini toglie un evanescente Pessina e un confuso Demiral inserendo Malinovskyi e Djimsiti, ma la ripartenza della Dea è disastrosa: ad appena 6' dal fischio di Taylor entra in scena Moreno, che ubriaca Palomino e tocca per Danjuma, bravo a liberarsi di Toloi e trafigge per la terza volta Musso. Qualche iniziativa individuale di Muriel (entrato per De Roon) dà una certa scossa ai padroni di casa, che sono anche sfortunati in un paio di occasioni: prima una punizione di Malinovskyi scheggia la traversa, poi una conclusione di Zapata accarezza il palo prima di spegnersi sul fondo. A 20' dalla fine un sinistro leggermente deviato di Malinovskyi si insacca in rete ridando vigore a una partita che sembrava destinata a spegnersi. All'80' ci pensa Zapata a incendiare il finale, sfruttando al meglio una bella imbucata di Ilicic per insaccare il 2-3 con un pallonetto su Rulli. Il colombiano va a un passo dal 3-3 appena 5' dopo, ma il suo colpo di testa è troppo centrale per impensierire il portiere degli spagnoli. Passano altri due minuti ed è Muriel a sfiorare il gol dell'impresa, ma il suo destro si stampa sul palo e Toloi manca clamorosamente il tap-in vincente da due passi. È l'ultimo sussulto della serata, che non cambia l'esito di un incontro decisosi fin troppo presto.

LE PAGELLE

Demiral 5 - Una grave incertezza dopo appena 3' spiana al Villarreal la strada della vittoria e condanna i suoi. In grande difficoltà in tutti gli uno contro uno, sostituito a fine primo tempo da un furibondo Gasperini.

Malinovskyi 6,5 - Il suo ingresso restituisce carica a una squadra spenta e irriconoscibile. Colpisce una traversa e trova la rete con cui i bergamaschi provano a dare il La alla rimonta. Troppo tardi.

Ilicic 6 - Parte con il piglio giusto, poi si spegne insieme al resto dei compagni nella parte centrale del match, prima di tornare alla ribalta nel finale con qualche giocata di qualità delle sue.

Danjuma 7,5 - Un gol a freddo che gela gli avversari, poi tante iniziative personali che fanno girare la testa alla difesa bergamasca, coronate dalla doppietta personale a inizio ripresa

Parejo 7 - Pur concedendo un maggior possesso palla agli avversari è lui che fa la differenza in mezzo al campo, verticalizzando con grande continuità e trovando sempre i compagni con i tempi giusti.

Capoue 7,5 - Prima tantissima sostanza, corsa, contrasti vinti e palloni recuperati. Poi il gran gol che spegne le speranze dell'Atalanta poco prima della fine del primo tempo.

IL TABELLINO

Atalanta-Vilarreal 2-3

Atalanta (3-4-2-1): Musso 5; Toloi 5,5, Demiral 5 (1' st Djimsiti), Palomino 5; Hateboer 5,5, De Roon 5,5 (9' st Muriel 6,5), Freuler 6, Maehle 5 (45' st Zappacosta sv); Pessina 5 (1' st Malinovskyi 6,5), Ilicic 6; Zapata 6,5.

Allenatore: Gasperini 5,5

Villarreal (4-4-2): Rulli 6; Foyth 6, Albiol 6, Pau Torres 6, A. Moreno 6,5 (43' st Pedraza sv); Estupinan 6,5, Parejo 7 (45'+3 st Trigueros sv), Capoue 7,5, Gomez 6 (45'+3 st Pena sv); Danjuma 7,5 (43' st Dia sv), G. Moreno 6,5 (36' st Iborra sv).

Allenatore: Emery 7

Arbitro: Taylor

Marcatori: 3' e 6' st Danjuma (V), 42' Capoue (V), 26' st Malinovskyi, 35' st Zapata (A)

Ammoniti: Parejo (V), Muriel (A)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- L'Atalanta viene eliminata nella fase a gironi di Champions League, dopo essersi qualificata agli Ottavi in ciascuna delle due precedenti edizioni nella competizione.

- L’Atalanta è la squadra che conta il maggior numero di marcatori diversi (10) in questa Champions League.

- Duvan Zapata è il primo giocatore dell'Atalanta a segnare in tre match di fila in Champions League e il secondo colombiano dopo Radamel Falcao con il Monaco nel dicembre 2017.

- A partire dallo scorso novembre, soltanto Kylian Mbappé (11) e Robert Lewandowski (10) hanno preso parte a più gol di Duván Zapata (9) nei Top-5 in tutte le competizioni.

- Dal suo esordio in Serie A (2019/20), soltanto Leo Messi (21) ha segnato più gol da fuori area rispetto a Ruslan Malinovski (14) nei Top-5 in tutte le competizioni.

- Ruslan Malinovskiy è il primo giocatore a trovare il gol in Champions League di giovedì con una squadra italiana da David Trezeguet con la maglia della Juventus nel 2001 contro il Bayer Leverkusen.

- L’Atalanta ha subito 13 gol nella fase a gironi di questa Champions League: record negativo per i bergamaschi nelle prime sei partite di una edizione nella competizione.

- L'Atalanta ha subito almeno due gol per quattro match di fila per la prima volta in Champions League.

- Il Villarreal ha vinto le ultime due trasferte contro squadre italiane in tutte le competizioni: gli spagnoli non ne avevano vinta alcuna di tutte le prime nove.

- Il gol subito contro il Villarreal al 2:30 è la rete più rapida incassata dall'Atalanta in Champions League.

- Il gol subito contro il Villarreal al 2:30 è il più veloce incassato dall’Atalanta in Champions League da quello di Sterling (6:06), nel novembre 2019, contro il Manchester City.

- Arnaut Danjuma è soltanto il secondo giocatore del Villarreal a segnare almeno quattro gol in una singola stagione di Champions League, dopo Joseba Llorente (quattro), nel 2008/09.

- L'Atalanta non chiudeva il primo tempo di un match di Champions League sotto di almeno due gol, dal novembre 2020, contro il Liverpool (0-2, nei primi 45', ancora in casa).