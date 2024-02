Atalanta, la rabbia dell'ad Percassi: "Errori di arbitro e Var incomprensibili, partita condizionata a favore dell'Inter"

qui atalanta

L'ad nerazzurro ha commentato gli episodi arbitrali nel postpartita: "La gara è stata decisa da episodi determinanti con errori gravi contro di noi"

© Getty Images L'Atalanta è uscita sconfitta 0-4 dall'Inter a San Siro, ma nel postpartita pur facendo i complimenti all'avversario per la forza dimostrata sul campo, l'ad della Dea Luca Percassi ha espresso tutta la propria rabbia per l'arbitraggio. "Commentare una partita così è difficile, c'è grande dispiacere per il risultato per il fatto che ci siano stati episodi determinanti contro di noi - ha tuonato il dirigente -. Sono stati fatti errori gravissimi da parte di arbitro e Var che hanno condizionato pesantemente il risultato a favore dell'Inter".

"Il gol annullato a De Ketelaere è incomprensibile - ha proseguito Percassi a DAZN -, non c'è il tocco di Miranchuk e al massimo sarebbe stato rigore per noi. Così come il giudizio sul rigore di Hateboer, nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo e il guardalinee aveva segnalato il pallone uscito. Una partita potenzialmente bellissima ma pesantemente condizionata dagli episodi arbitrali che hanno condizionato a favore dell'Inter il risultato".

Rinnovando i complimenti all'Inter per il campionato, Percassi ha voluto ribadire il concetto: "Queste gare sono già difficili per la forza dell'avversario, ma con questi episodi condizionanti diventa impossibile riuscire a recuperarle".

GASPERINI: "EPISODI ANOMALI, MAGARI SAREBBE ANDATA DIVERSAMENTE"

In campionato ora arriva lo scontro diretto con il Bologna per il quarto posto e lo stesso Gasperini dopo il rigore dello 0-3 ha operato diversi cambi in tal senso: "Non siamo stati così male - ha commentato il tecnico in conferenza stampa -, purtroppo poi la partita è degenerata diventando un allenamento. Stiamo bene e siamo pronti per giocare le prossime gare, questa è da archiviare. Episodi? Sono stati anomali, magari sarebbe andata diversamente".