Atalanta, l'Inter è la bestia nera: i numeri dell'era Gasperini

La concentrazione è massima in casa Atalanta anche perché i numeri contro la squadra di Simone Inzaghi non sorridono né al Gewiss Stadium né, soprattutto, a Gian Piero Gasperini. L'ultima vittoria contro l'Inter tra le mure amiche risale al novembre 2018 (4-1 firmato Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez): da quel momento in poi altri cinque incroci in campionato a Bergamo con 3 vittorie dei campioni in carica e due pareggi. Tra l'altro l'Atalanta non vince in casa dal 22 dicembre, come ha ricordato lo stesso Gasp: "Il Gewiss Stadium non è stato un fortino finora: se riusciremo a invertire questa rotta, allora avremo più chance".