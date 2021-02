Atalanta, Hateboer ancora fermo: in Olanda per un consulto medico

ATALANTA

Il problema al metatarso dell’esterno comincia a preoccupare, Real Madrid a rischio

Mattinata di lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta in preparazione alla partita contro il Napoli in programma alle 18 di domenica al Gewiss Stadium. Ancora fermo ai box Hans Hateboer, la cui situazione comincia a preoccupare Gasperini e il club. L'esterno olandese soffre ormai da settimane per un problema molto serio al metatarso e per trovare una soluzione ha deciso di volare in patria per un consulto con un medico di fiducia.

Un viaggio che inevitabilmente allungherà i tempi di recupero, che comunque si preannunciano lunghi. In attesa dei responsi che arriveranno nei prossimi giorni, al momento le soluzioni possibili sembrano essere due: o un’operazione chirurgica che lo metterebbe fuori causa per tutta la stagione e probabilmente anche per gli Europei, oppure una terapia conservativa che comunque richiederebbe alcune settimane.

Una vera e propria tegola per Gasperini, che non avrà Hateboer a disposizione per il Napoli e neanche per il Real Madrid e che si affiderà quindi probabilmente al nuovo arrivato Maehele, che già nelle ultime settimane aveva iniziato a scalare le gerarchie e ha recuperato dal problema al piede.

