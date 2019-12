Atalanta, Gomez cittadino onorario di Bergamo

Considerando le cinque stagioni e mezzo da trascinatore dell'Atalanta di cui è anche diventato capitano, Alejandro Gomez è già una bandiera della Bergamo calcistica ma ora lo sarà pure di fatto. Il comune della città lombarda, infatti, lunedì prossimo riconoscerà la cittadinanza onoraria all'attaccante argentino per "aver valorizzato Bergamo in Europa attraverso l'Atalanta, distinguendosi per sportività e professionalità, rifiutando altre offerte per sposare la causa atalantina".