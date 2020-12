Atalanta, Gomez canta l'inno della Juve: sui social è bufera

In casa Atalanta non accenna a placarsi il caso Gomez. Anzi. Poco prima dell'inizio della sfida contro la Juve allo Stadium, il Papu si è messo infatti a cantare l'inno bianconero accomodandosi in panchina sorridendo. Scena che non è passata inosservata alle telecamere e che sui social ha innescato polemiche e sfottò. Da una parte i tifosi nerazzurri hanno subito espresso la loro indignazione per il gesto dell'argentino, dall'altra i supporter bianconeri hanno sottolineato invece l'accaduto con soddisfazione e forse anche con qualche "speranza" di mercato.

