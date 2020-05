Atalanta, gli ultras contro la ripresa: "Sistema calcio vergogna"

Continuano in tutta Italia le proteste pacifiche dei tifosi contro la ripresa della Serie A. Se già prima della decisione ufficiale molte curve si erano dette contrarie al ritorno in campo, dopo l’ufficialità le loro posizioni si sono inasprite e in particolare quella degli ultras della Curva Nord dell’Atalanta, che hanno esposto uno striscione fuori dal Gewiss Stadium dai toni inequivocabili: "Schifati da un’assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone. Sistema calcio vergogna".