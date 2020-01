Atalanta, gioia Gasperini: "Primo tempo straordinario"

QUI ATALANTA

Dopo il clamoroso 7-0 rifilato al Torino, Gasperini si gode la prestazione super della sua Atalanta. "Devo dire che è stato un primo tempo straordinario - ha spiegato -. I ragazzi volevano fare una prestazione importante dopo il ko con la Spal". "Non è facile per noi esprimerci con continuità, credo che lo stiamo facendo molto bene", ha aggiunto. Poi una battuta su Ilicic, autore di una tripletta: "E' determinante in zona gol". "Cecchino" Ilicic, gol da centrocampo ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp





ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Atalanta Serie A, Torino-Atalanta 0-7: Ilicic e Muriel umiliano i granata

"Per Josip parla il campo - ha proseguito il tecnico della Dea -. Sia in come realizzatore che come continuo riferimento del gioco". "Diventa difficile per gli avversari prendere le misue a lui e al Papu - ha continuato -. Però non posso non elogiare la squadra". Squadra che sta mostrando un calcio meraviglioso con qualche piccolo blackout. "Siamo in una posizione molto alta di classifica e se giocassimo sempre così saremo al fianco delle primissime - ha spiegato Gasperini -. Qualche volta, e non sono tante, ci capita di non riuscire ad esprimerci o abbiamo un calo fisico. Non capita spesso. Con l'Inter abbiamo fatto una grande partita. Se Muriel avesse segnato quel rigore invece di quello di questa sera sarebbe stato meglio".

Poi qualche battuta sulle prestazioni dei singoli. "Il gol di Gosens? In effetti ha fatto altri gol simili. Noi prepariamo molto i calci piazzati. Prima erano un punto di forza, ora non riusciamo a segnare su palla inattiva ma poi facciamo questo tipo di gol", ha raccontato il tecnico nerazzurro. "Adesso che Zapata è rientrato e sta bene sarà un rinforzo enorme", ha aggiunto. Infine sulla sfida di Champions: "Fino adesso non ci abbiamo pensato. Anche loro hanno avuto un po' di alti e bassi e oggi ha battuto il Barcellona. Quella partita sarà un appuntamento fondamentale. La gara di Milano la aspettiamo, abbiamo ancora qualche partita che ci toglie un po' di attenzione sul Valencia".



ILICIC: "GOL DA 45 METRI? NON MI PONGO LIMITI"

Soddisfatto e felice. Così si è presentato ai microfoni Ilicic dopo la tripletta show che ha steso il Torino. "Il gol del 4-0? Ho visto che loro erano mal posizionati e la prima idea è stata di calciare in porta - ha raccontato -. Succedono questi colpi ed è per questo che è bello il calcio. Non mi pongo limiti". "L'esultanza di Gomez dopo la mia rete fa capire quanto siamo legati. Ma tutti: la nostra squadra e la nostra città", ha aggiunto. "Quest'anno stavamo già vincendo qualche partita nel primo tempo e non siamo riusciti a portarla a casa - ha spiegato, analizzando la stagione dei nerazzurri -. Dobbiamo chiuderle le partite, non si può sempre vincere 7-0 come oggi ma anche 1-0". "Contro la Spal si è visto che non eravamo al gol ma succedono - ha concluso Ilicic -. Il campionato è lungo, gli obiettivi sono alti".