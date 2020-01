Serie A, Torino-Atalanta 0-7: Ilicic e Muriel umiliano i granata

TORINO-ATALANTA 0-7

di

STEFANO RONCHI

Atalanta formato Champions, Torino da incubo. Nella 21.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini travolge i granata 0-7 e aggancia la Roma al quarto posto in classifica in attesa del derby capitolino. Ilicic sblocca la gara al 17', poi Gosens raddoppia al 29' e Zapata firma il tris dal dischetto al 46'. Nella ripresa Ilicic completa la serata magica con altre due reti (53', 54') e Muriel segna due volte (86', 88'). Espulsi Izzo e Lukic. Super Atalanta, Torino strapazzato lapresse

LA PARTITA

L'Atalanta vola, il Toro affonda. Sono le due facce del 7-0 dell'Olimpico Grande Torino. Una goleada che da una parte rilancia la Dea in chiave Champions e dall'altra stoppa brutalmente i sogni europei del popolo granata. Già, perché il duro verdetto del campo rende omaggio al perfetto ingranaggio nerazzurro e punisce senza mezze misure gli uomini di Mazzarri. Sette gol, del resto, sono tanti. Sia da realizzare, sia da incassare. E il risultato non lascia spazio a interpretazioni o alibi. Con tanto di scuse di Belotti & Co. sotto la curva granata alla fine del match e applausi scrocianti per la Dea.

In emergenza, all'Olimpico il Toro parte con Meitè e Lukic in mediana, Laxalt a sinistra e Verdi e Berenguer in appoggio a Belotti. Formazione tipo invece per i nerazzurri, che si affidano a Hateboer e Gosens sugli esterni e a Gomez, Ilicic e Zapata in attacco. Numericamente per Mazzarri e Gasperini il modulo è simile, ma l'atteggiamento in campo è decisamente diverso. Da una parte i granata pensano più a rompere il gioco, coprire gli spazi e a ripartire in contropiede con Berenguer e il Gallo. Dall'altra i nerazzurri cercano invece di conquistare palla pressando in avanti e spingendo poi sulle corsie. In tandem con Hateboer, sulla destra Ilicic tiene impegnati Djjdji e Laxalt. Sulla sinistra Gosens ingaggia invece un duello ad alta velocità con De Silvestri. Il fulcro del gioco di Gasperini però resta sempre tra i piedi di Gomez, libero di muoversi tra le linee e sempre pronto a inventare per Zapata & Co.

Sirigu ferma un colpo di testa di Palomino, poi il centrale nerazzurro attacca Laxalt su un rinvio e offre a Ilicic un assist perfetto per il vantaggio nerazzurro. Gol che sblocca la gara e costringe il Toro ad alzare il baricentro, prestando il fianco alle incursioni bergamasche. Gollini neutralizza un tentativo di De Silvestri, poi Sirigu si supera su Gosens, Toloi e Freuler. Tre interventi super che servono però solo a ritardare il raddoppio dell'Atalanta, che arriva prontamente alla mezz'ora grazie a una magia al volo di Gosens dal limite. Rete che concretizza la pressione nerazzurra e mette a nudo le difficoltà degli uomini di Mazzarri sia in fase di copertura, sia di impostazione. Difficoltà che Ilicic evidenzia ulteriormente sul finire del primo tempo, procurandosi il rigore che Zapata trasforma per il tris nerazzurro.

La ripresa si apre con una reazione granata. Lukic spara a lato da buona posizione, poi Gollini ferma un sinistro potente di Belotti. Ma è solo una reazione di nervi. Appena riprende in mano il gioco, infatti, l'Atalanta gioca a memoria e affonda nuovamente il colpo, trasformando la gara in una goleada. In tre minuti ad arrotondare il risultato ci pensa Ilicic, che prima beffa Sirigu con una punizione a sorpresa da centrocampo e poi firma una splendida tripletta su assist di Gomez. Un dominio assoluto, che stordisce i granata e rende l'ultima mezz'ora di gioco un calvario per Mazzarri. Gomez centra un palo, poi Malinovskyi sfiora il gol con un bel sinistro a giro e Izzo si fa espellere costringendo i granata a giocare l'ultimo quarto d'ora in inferiorità. Ultimo quarto d'ora che diventa subito un incubo. Muriel, appena entrato in campo, in due minuti firma una doppietta che porta a sette il bottino nerazzurro e fa saltare i nervi a Lukic, che nel finale rimedia un altro cartellino rosso. Rosso come la vergogna dei granata al triplice fischio. L'Atalanta vola. Il Toro invece sprofonda e incassa la peggior sconfitta dell'era Cairo.



LE PAGELLE

Ilicic 8,5: tre gol e un rigore procurato. Roba extralusso che mette in mostra il meglio del repertorio. Accelera, rallenta, inventa e sterza, facendo andare in tilt il Torino con la sua classe e il suo sinistro magico. Notevole la rete da centrocampo

Gosens 7,5: copre, spinge e attacca la profondità. Stantuffo inesauribile. Sempre pronto ad accompagnare la manovra e a puntare la porta. Il gol del raddoppio è capolavoro di balistica. Settima rete in campionato

Gomez 7: danza tra le linee facendosi sempre trovare dai compagni. E' il direttore dell'orchestra nerazzurra. Dirige la manovra con qualità e tempismo perfetti. Gli manca solo il gol, ma è un dettaglio

Muriel 7: entra all'83' e segna una doppietta di rabbia e qualità. Carico e spietato

Verdi 4,5: non illumina, non contrasta e non riesce a trovare la posizione tra le linee. Tocca pochi palloni e quelli che tocca non sono certo memorabili. Bloccato mentalmente e tecnicamente

Belotti 5,5: corre, lotta e prova a sfondare facendo tutto da solo. Ma parte troppo lontano dall'area dell'Atalanta e non fa male

Sirigu 5,5: para tutto il parabile, opponendosi come può alla superiorità dell'Atalanta nel primo tempo. Incassa sette reti e si fa trovare fuori posizione sulla punizione da centrocampo di Ilicic, è vero, ma evita almeno altri tre gol.



IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 0-7

Torino (3-4-2-1): Sirigu 5,5; Izzo 4,5, Nkoulou 5, Djjdji 4,5; De Silvestri 5, Meitè 5, Lukic 4,5, Laxalt 5 (21' st Millico 6); Verdi 4,5 (34' st Edera sv), Berenguer 5,5 (33' st Lyanco sv); Belotti 5,5.

A disp.: Ujkani, Rosati, Iago Falque, Singo, Bremer, Adopo. All.: Mazzarri 4

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6,5; Toloi 7, Palomino 7, Djimsiti 6,5; Hateboer 6,5, De Roon 6 (15' st Pasalic 6,5), Freuler 6,5, Gosens 7,5 (37' st Muriel 7); Gomez 7, Ilicic 8,5 (25' st Malinovskyi 6,5); D.Zapata 6,5.

A disp.: Rossi, Sportiello, Caldara, Piccoli, Da Riva, Okoli. All.: Gasperini 7,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 17' Ilicic (A), 29' Gosens (A), 46' rig. Zapata (A), 8' st Ilicic (A), 9' st Ilicic (A), 41' st rig. Muriel (A), 43' st Muriel (A)

Ammoniti: De Roon, Hatebour (A); Sirigu (T)

Espulsi: 30' st Izzo (T) - doppia ammonizione, 43' st Lukic (T)

Note: -



LE STATISTICHE

* L'Atalanta ha vinto per la prima volta nella sua storia in Serie A un match con 7 gol di scarto e il Torino ha perso per la prima volta nella sua storia in Serie A un match casalingo con sette gol di scarto.

* Il Torino non perdeva 7-0 dal febbraio 1950 contro il Milan.

* L'Atalanta ha realizzato 57 reti in questo campionato: record in Serie A dopo 21 partite dalla stagione 1959/60 (57 gol la Juventus anche in quel caso).

* Dal 2016/17 ad oggi (da quando allena Gasperini) l'Atalanta è alla pari del Lione la squadra che più volte ha segnato almeno 5 gol in trasferta nei top-5 campionati europei (6).

* L'Atalanta ha segnato almeno 5 gol in trasferta 8 volte in Serie A: 6 di queste con Gasperini allenatore (dal 2016/17 ad oggi).

* L’Atalanta ha vinto con 5 o più gol di scarto 3 degli ultimi 5 match di Serie A.

* Nell'era dei tre punti a vittoria, solo Carlo Ancelotti (15 volte) ha visto la propria squadra segnare almeno cinque reti in un singolo incontro in più partite di Gian Piero Gasperini (14).

* Da inizio 2018 Ilicic ha messo a referto 4 triplette in Serie A: solo Aguero (6) e Messi (7) ne hanno segnate di più nel periodo nei top-5 campionati europei; lo sloveno e la Pulce sono quelli che ne hanno realizzate di più in trasferta (4).

* Il secondo gol di Ilicic in questo incontro è stato il più distante (44.8 metri) messo a segno in Serie A dalla rete di Facundo Roncaglia con la maglia della Fiorentina contro il Napoli a gennaio 2013 (56.2m).

* Ilicic ha eguagliato il suo record di gol in un singolo campionato di Serie A (13 come nel 2015/16 con la Fiorentina).

* Josip Ilicic ha realizzato 12 reti nelle sue ultime 10 presenze di campionato: lo sloveno dell'Atalanta oggi ha superato Paolo Rossi nella classifica dei marcatori all-time nella storia della Serie A (85 reti ora).

* Ilicic non aveva mai segnato 13 reti nelle prime 21 giornate di Serie A: era arrivato al massimo a 10 (con la Fiorentina nel 2016/17).

* Robin Gosens è il difensore dei top-5 campionati europei che ha segnato più gol in tutte le competizioni 2019/20 (otto con quello di stasera).

* Gosens è anche il difensore che ha segnato più gol nei top-5 campionati europei 2019/20 (sette).

* Questa è la quinta volta che l'Atalanta segna almeno 3 gol in un primo tempo di questa Serie A: è la formazione ad esserci riuscita più volte nei top-5 campionati europei 2019/20.