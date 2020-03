Atalanta, gesto generoso dei tifosi: all'ospedale di Bergamo i soldi dei ticket rimborsati

ATALANTA

Dal sogno di una serata magica al Mestalla alla lotta al coronavirus. I tifosi dell'Atalanta si avvicinano al ritorno degli ottavi di Champions contro il Valencia annunciando un gesto di grande solidarietà. La Curva Nord ha deciso infatti di devolvere a favore dell'Ospedale di Bergamo i rimborsi dei biglietti del big match che si giocherà in Spagna a porte chiuse. Un'iniziativa importante, presa dai supporter nerazzurri per aiutare concretamente il personale sanitario impegnato ad affrontare il contagio.

"Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra Storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto - si legge nel comuncato della Curva Nord Bergamo -. Perché in queste settimane, nella nostra città e provincia, ci sono degli Eroi che stanno affrontando questo momento, lavorando con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di tutti. Ecco perché abbiamo deciso di devolvere all'Ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40.000€".