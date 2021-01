Atalanta, Gasperini: "Vogliamo ripeterci dopo la vittoria in coppa"

VERSO ATALANTA-LAZIO

L'Atalanta affronta la Lazio a pochi giorni dalle bella vittoria in Coppa Italia e l'obiettivo è quello di fare il bis in campionato. "Il fatto di aver giocato tre giorni fa, sotto l'aspetto tattico hai una conoscenza 'fresca' di quello che hai fatto. Avendo vinto in coppa mercoledì ci da' ulteriore voglia di ripeterci. E poi abbiamo una doppia sfida di semifinale da giocare in otto giorni", ha detto l'allenatore neroblù.

"La partita di mercoledì è stata dura, anche perché abbiamo giocato 40' in inferiorità numerica. Ma stiamo vivendo un bel momento, c'è entusiasmo da parte di tutti, ci sono i risultati e stiamo giocando con lo spirito giusto mostrando una crescita continua", ha aggiunto.

Guardando al momento della squadra e alla sfida con l'undici di Inzaghi, Gasperini ha guardato anche alla semifinale di Coppa Italia: "Abbiamo anche la partita di semifinale. Entreremo comunque in campo per fare bene e per fare risultato. L'obiettivo è sempre quello di restare agganciati alle primissime, poi, piu' avanti, tireremo le somme".

Poi fa la conta degli indisponibili: "Hateboer e Sutalo hanno problemi al piede e alla caviglia: non ci sono. Maehele e Ruggeri possono sostituirli, ma ci teniamo in caldo altre soluzioni. Per il resto ci siamo tutti tranne Gosens squalificato. Palomino è tra quelli che possono giocare, visto che in coppa è squalificato. Abbiamo recuperato Pasalic: l'ho visto allenarsi molto bene in settimana".

Nessuna tabella di marcia a breve termine per i bergamaschi: "La stagione è anomala, abbiamo giocato tantissime partite eppure siamo appena a metà strada. Siamo soddisfatti perché siamo dentro a tutto, ma in 2 punti si può essere in zona Champions oppure fuori dall'Europa League. L'attenzione è partita per partita: in dieci giorni ci giochiamo la finale di Coppa Italia, tra meno di un mese c'e' il Real Madrid".