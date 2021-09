Atalanta, Gasperini: "Una bellissima serata, vittoria difficile e meritata"

QUI ATALANTA

Il tecnico nerazzurro dopo lo Young Boys: "Il pareggio di Villarreal e la vittoria di stasera era quanto auspicavamo"

Gasperini è raggiante per il successo contro lo Young Boys. "E' stata una bellissima serata, abbiamo vinto una partita difficile - ha detto a fine gara -. La squadra è stata brava, ha giocato con accanimento e velocità. Una vittoria meritata. Il pari col Villarreal e la vittoria di stasera era quanto auspicavamo. La nostra Champions inizia adesso, con lo United un bivio importante ma non decisivo. Dobbiamo andare a cercare punti ovunque". Getty Images

“Al di là del blasone dello Young Boys, sono pericolosi in ripartenza e sono abituati a giocare sul sintetico, a ritmi molto veloci - ha aggiunto Gasp -. Siamo stati bravi, su quello abbiamo basato la nostra partita: non concedere spazi e ripartente. Avevamo fiducia, abbiamo avuto occasioni e con l’andare della partita ci hanno dato più spazio. Avevamo la fiducia di vincerla anche nel finale”.

Vedi anche Champions League Champions League: Atalanta-Young Boys 1-0, Pessina manda la Dea in vetta

La buona notizia il ritorno di Muriel, la cattiva l'infortunio di Gosens. "Ha fatto vedere stasera alcune giocate in cui è andato vicino al gol. Ora dovrà avere la condizione migliore possibile. Come lui si avvicina per entrare facciamo gol. Ci voleva, era un momento teso (ride, ndr). Per Gosens è uno stiramento, speriamo di recuperarlo durante la sosta”.