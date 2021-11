Atalanta, Gasperini: "Stiamo crescendo, buona partita anche in chiave Champions"

QUI ATALANTA

Il tecnico nerazzurro dopo il 5-2 allo Spezia: "Pasalic in grande forma, i subentrati hanno fatto bene"

Cinque gol allo Spezia e quarto posto blindato per l'Atalanta che ha aperto la 13a giornata con un netto successo interno: "Stiamo crescendo anche dalla panchina - ha commentato Gasperini a fine partita -. Pasalic è in grande forma, Malinovskyi e Muriel sono entrati bene. Non è stata una partita facile". La Dea ha potuto rifiatare anche in vista della Champions: "Nella ripresa abbiamo abbassato molto il ritmo. Inter-Napoli? Spero in un pari".

Solitamente l'Atalanta dopo la pausa per le nazionali fatica sempre un po', ma il 5-2 contro lo Spezia ha fatto ripartire i nerazzurri nel modo giusto: "Alla fine qualcuno era un po' affaticato e considerato che era la prima gara dopo la sosta, abbiamo fatto bene. In chiave Champions è stata un'ottima gara, nella ripresa abbiamo abbassato molto il ritmo concedendo il possesso allo Spezia".

Gasperini ha potuto dare minuti importanti a giocatori rientranti come Toloi, Muriel e Pessina: "Il loro ritorno è molto importante, soprattutto in difesa dove le defezioni sono state tante. Il valore di Muriel è noto, siamo in un buon momento e anche se ci attende una striscia di partite molto impegnativa, ci arriviamo bene".

In serata un occhio a Inter-Napoli con tre punti in tasca: "Siamo in una buona posizione e quando ci sono gli scontri diretti si spera sempre in un pareggio per guadagnare punti su tutti. Il campionato però è lunghissimo - ha concluso Gasperini a Dazn - e dobbiamo guardare a noi stessi. Intanto ci godiamo la zona Champions almeno per un'altra settimana".