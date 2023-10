Atalanta, Gasperini mastica amaro: "Abbiamo sprecato un'occasione"

ATALANTA

"Eravamo in assoluto controllo e ce la siamo complicata da soli. Muriel ancora fortissimo quando sta bene"

© Getty Images Dopo il pareggio subito in superiorità numerica contro lo Sturm Graz, Gian Piero Gasperini mastica amaro. "In vantaggio di un gol e di un uomo, c'erano le condizioni per vincere - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. Un'occasione sprecata? Sì, per come è andata la partita. In Europa non ci sono partite facili, con squadre protagoniste nei loro campionati. Però, in assoluto controllo, ce la siamo complicata da soli".

"Cerco sempre di mettere i giocatori che stanno meglio e in questo momento Muriel e Lookman stanno meglio degli altri", ha proseguito Gasperini commentando le scelte di formazione. Poi qualche battuta su Muriel, grande protagonista del match con una doppietta. "Con lui c'è un patto, che in questa stagione deve pensare di poter fare tanto anche se è in scadenza - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Soprattutto nell'ultimo mese sta dando segnali positivi". "Lo rivedo bene, stasera ha avuto spunti dei suoi. Deve lavorare bene, mettere un po' di tono e togliere un po' di peso: deve fare dei sacrifici e per adesso può farli - ha aggiunto -. E' ancora fortissimo quando sta bene".

Discorso diverso invece per Scamacca. "Lo consideriamo molto e crediamo che abbia le qualità per diventare importante - ha detto Gasperini -. Deve allenarsi con continuità e incominciare a mettere in pratica le cose per cui stiamo lavorando da tempo". "Serve un certo livello agonistico e, quando lo si unisce all'allenamento, i risultati si vedono", ha concluso.