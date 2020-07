Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Eccesivo parlarne, ma la Champions è blindata"

QUI ATALANTA

Gian Piero Gasperini non vuol sentire parlare di occasione persa dalla sua Atalanta, dopo l'1-1 esterno con l'Hellas Verona: "Non sono queste le partite che possono creare rammarico - ha detto il tecnico nerazzurro - Per vincere il titolo dovrebbe accadere qualcosa di troppo straordinario, sia a noi sia alla Juventus. Nel girone di ritorno stiamo viaggiando a un ritmo da scudetto, ma ora è eccessivo parlarne. I rimpianti possono esserci per il girone d'andata, dove a un certo punto troppe cose sono girate storte. Ora ci manca un punto per la Champions, direi che il discorso qualificazione è archiviato".

L'allenatore dei bergamaschi si è poi soffermato sulla prestazione dei suoi: "È stata una buona partita, contro una squadra difficile, che stava bene e che aveva voglia di riscattarsi dopo la partita di Roma. Per la prima volta abbiamo giocato alle 17.15 con tanto caldo e penso che abbiamo fatto bene. Nel primo tempo ci è mancata lucidità e freschezza, ma le occasioni migliori sono state nostre. Anche dopo il pareggio. Nel complesso è un buon risultato".

Gasperini si è soffermato anche sulle condizioni di Ilicic, il grande assente della Dea in questo periodo post-lockdown: "Josip non è in buone condizioni e non so quando sarà disponibile".

Infine una battuta sulle Final Eight di Champions, che si fanno sempre più vicine: "Se pensiamo già al PSG? Sì, la nostra testa è decisamente in quella direzione. Noi cerchiamo di porci dei traguardi di record, di punti, vogliamo il secondo posto e così via. Però queste partite le vediamo più che altro in preparazione della Champions, perché lì troveremo giocatori di qualità e reattività altissime".