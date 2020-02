Atalanta, Gasperini: "Roma non decisiva, contrario al Var a chiamata"

Non decisiva ma sicuramente importante. Esattamente come Paulo Fonseca, anche Gian Piero Gasperini considera il match tra Atalanta e Roma un passaggio molto delicato nel cammino verso la Champions: "È una partita importante e molto attesa perché giochiamo con la diretta concorrente più vicina a noi" ha dichiarato il tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa. "In casa abbiamo un po' stentato nelle ultime partite, ma per noi giocare a Bergamo questa partita può essere una bella opportunità. Ma non esistono gare decisive quando ne mancano 15 alla fine di un campionato così equilibrato. Dobbiamo concentrarci su quello che sappiamo fare e su come affrontare l'avversario. La cosa migliore adesso è non guardare la classifica, ma pensare a una partita per volta",