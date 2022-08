Atalanta, Gasperini: "Pareggio giusto. Malinovskyi resta? Ho chiesto un attaccante, lui non lo è"

© ipp

"È stata un'ottima gara da parte di tutte e due le squadre. Tutti i giocatori in campo sono stati bravi. Alla fine è uscito questo punto che mi sembra giusto". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini comincia così l'analisi del pareggio casalingo contro il Milan. "Il gruppo è sempre questo ma con il passare degli anni si assottiglia un po' - ha detto a Dazn - Sono andati via Freuler, Palomino ha avuto quel problema. Sono arrivati Ederson, Lookman, Soppy. Vediamo cosa succede in questi giorni. Gli anni passano e la squadra deve rinnovarsi. Obiettivo di classifica? Ci sono squadre come il Milan, si vede che potenzialità hanno, noi non ci tiriamo indietro ma dobbiamo essere capaci di costruire il nostro futuro. Malinovskyi? Queste sono le sue partite. Resta? Lui ha sempre giocato. Io ho chiesto attaccanti, lo faccio da tanti anni. Lui è venuto con le caratteristiche di regista, centrocampista. Abbiamo perso Ilicic da due anni e mezzo, poi il Papu e lui e Pasalic hanno giocato davanti. Quando è venuto qui si è adattato ad attaccante".