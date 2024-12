Atalanta, Gasperini non si accontenta: "Anno straordinario ma vogliamo di più"

L'Atalanta ferma la sua corsa dopo 11 vittorie consecutive, ma grazie al pareggio firmato da Brescianini nel finale chiude in testa alla classifica un 2024 storico per i colori nerazzurri. A fine partita però Gian Piero Gasperini alza ancora l'asticella ai microfoni di Sky Sport: "Il 2024 è stato meraviglioso e straordinario per noi. Siamo anche un po’ dispiaciuti che finisce - ha detto -, ma ogni anno è diverso. L’Europa League intanto non potremmo più vincerla quest’anno (ride, ndr). In questo campionato siamo stati a lungo primi in classifica, teoricamente lo siamo ancora. Abbiamo messo le basi per crescere e migliorarci. È questa la mia ambizione: quella di fare sempre qualcosa in più”.