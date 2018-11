Atalanta, Gasperini: "Niente calcoli contro l'Inter, Spalletti sta riempiendo San Siro"

10/11/2018

Gasperini ha parole di elogio per Spalletti: "Non ha bisogno dei miei complimenti, la storia parla per lui. Ha preso in mano una squadra che da qualche anno non riusciva a stare in alto secondo le sue tradizioni e adesso sta riempiendo San Siro. Martediì sono stato a Inter-Barcellona, ho visto una bella partita. Pur contro una squadra importante e subendo di più, il nostro avversario di domenica ha comunque avuto le sue occasioni. Ogni volta che arrivava in area creava situazioni pericolose". "Noi dobbiamo mettere in campo tutto il nostro meglio - ha proseguito il tecnico dell'Atalanta - E' una partita che dà molti stimoli e anche noi veniamo da tre vittorie di fila. Vorremmo chiudere questo periodo prima della sosta con un risultato positivo. Abbiamo anche bisogno di misurarci con una delle squadre più forti, per vedere come reggiamo l'impatto con questo genere di avversari".