Atalanta, Gasperini: "Mesi sconcertanti, vittoria non facile"

LE PAROLE

Gian Piero Gasperini si dice soddisfatto della vittoria dei suoi nella prima partita dopo il lungo periodo di inattività: "C’erano diversi interrogativi su questa partita, però abbiamo fatto bene - ha detto a fine gara - Non era per nulla facile, anche perché il Sassuolo è una squadra molto pericolosa. Che mesi sono stati? Eravamo tutti sconcertati. Dopo Valencia pensavamo che la situazione potesse durare meno. Poi è esplosa, in particolare qui a Bergamo, con tanti morti e tanti contagi. In quel periodo ci sentivamo con i ragazzi ma li ho lasciati liberi, loro cercavano di allenarsi autonomamente. Hanno avuto grande attaccamento alla città, nessuno ha lasciato Bergamo e c’è sempre stata la convinzione che prima o poi si sarebbe ripresa. Ma è una storia lunga, sotto l’aspetto psicologico ci sono state tante situazioni diverse...".

Gasp ha poi parlato della sua espulsione, avvenuta quando la gara era già sul 4-0: "Non ho detto nulla di grave all’arbitro - ha spiegato - Non c’erano gli estremi per l’espulsione. Però le decisioni al Var sono state pesanti: ero prevenuto con Abisso e questo non va bene da parte mia, ma il secondo gol annullato è pesante da accettare".

La stagione dell'Atalanta si era interrotta con la qualificazione ai quarti di Champions, dopo aver demolito il Valencia: "Penseremo più avanti alla Champions. La immaginavamo diversa, speravamo di portare tanti bergamaschi in giro per l’Europa. È una competizione che sarà rivoluzionata, seppur sempre prestigiosa. Speriamo che ci sia un po’ di pubblico più avanti, senza tifosi si perde spettacolo. Ma ora la nostra testa è solo al campionato, perché per partecipare nuovamente alla Champions dobbiamo finire tra le prime quattro. È questo il nostro obiettivo. Se avremo più possibilità in gara secca o doppia? Difficile dirlo. Di principio verrebbe da dire che sì, contro le big in gara secca puoi sperare negli episodi o che loro siano in giornata negativa. Non abbiamo la presunzione di essere al livello dei migliori, ma in gara speriamo di essere più bravi".

Al momento i nerazzurri hanno la media gol più alta d'Europa: "È motivo di orgoglio avere una media del genere: forse prendiamo qualche rete in più, ma comunque siamo in media con la nostra posizione di classifica. È bello parlare dell’Atalanta per i tanti gol che segna".

Infine una battuta su Ilicic, rimasto a riposo per un leggero infortunio alla caviglia: "Domani sapremo di più, speriamo di recuperarlo per la Lazio di mercoledì".