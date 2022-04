Atalanta, Gasperini: "La Champions ora è più difficile"

QUI ATALANTA

Il tecnico nerazzurro: "Quando giochi così bene non devi perdere la partita"

La sconfitta interna 1-3 subita contro il Napoli ha complicato il finale di stagione dell'Atalanta, anche se l'obiettivo resta un posto in Champions League: "Ora è più difficile da raggiungere - ha commentato Gasperini a fine partita -, pur avendo una partita da recuperare. Queste partite in cui giochi bene, come contro il Napoli, non bisogna perderle. Abbiamo provato a raddrizzare una gara che ci vedeva immeritatamente sotto 0-2, ma poi se non riesci a pareggiare rischi di perdere". Atalanta-Napoli: le immagini della partita



























Contro il Napoli, Gasperini ha puntato su Muriel appena rientrato dal Sudamerica ma non potendo contare su Zapata le scelte erano limitate: "Duvan è guarito, ma è fuori da tanto tempo. Oggi avrei voluto fargli giocare uno spezzone di gara. Lui, Muriel e Ilicic purtroppo sono mancati da dicembre e ci siamo dovuti arrangiare".

In difesa titolare il giovane Scalvini: "Ha fatto bene, come a Bologna. Sta crescendo in modo esponenziale, è una promessa e farà un'ottima carriera".