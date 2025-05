Atalanta, Gasperini: "L'obiettivo Champions è vicino, serve il massimo della ferocia"

Nota stonata l'ammonizione rimediata da Hien che lo costringere a saltare il big match con la Roma. "Sinceramente, l'ammonizione di Hien non mi è proprio andata giù. Era una partita ormai sul 3-0 e non mi sembrava neanche un intervento falloso - ha aggiunto Gasperini -. Ora perdiamo un giocatore fondamentale per la sfida cruciale con la Roma. La situazione difensiva non è semplice, visto che Kossounou non è ancora al meglio. Sarà una settimana complicata in cui dovremo trovare nuove soluzioni".