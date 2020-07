Atalanta, Gasperini: "Il secondo posto dipende da noi. La testa è già al Psg"

VERSO PARMA-ATALANTA

Gian Piero Gasperini vuole onorare il finale di campionato, dove l'obiettivo è quello di centrare un secondo posto storico per la sua Atalanta, ma allo stesso tempo ammette che la testa è già alla sfida dei quarti di Champions contro il Psg: "Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro destino - ha detto alla vigilia della sfida col Parma - Vincendo entrambe le partite (Parma, appunto, e Inter, ndr) saremmo secondi. Stiamo già pensando al Psg, ma il modo migliore per arrivare a quell'incontro è essere concentrati e attenti nel finale di campionato". Poi una battuta sulla lite con Mihajlovic e la conseguente squalifica: "Avrei da ridire sulle modalità della squalifica. Non è stato un episodio giudicato in modo equo".

Il tecnico di Grugliasco ha fatto capire di non aver preso bene la decisione del giudice sportivo: "Mi è mancato parecchio il campo contro il Milan, ma va bene così, guardiamo avanti. Ora pensiamo al Parma e poi all'Inter. Contro i rossoneri abbiamo fatto una buona partita, che ci consente di essere ancora in corsa per il secondo posto.

Poi si è soffermato sull'avversario di martedì sera e sulle condizioni della squadra, anche in vista dell'attesissimo incontro con i parigini: "Il Parma è una squadra di valore, che ha fatto un ottimo campionato, rimanendo a lungo in corsa per un posto in Europa. La Champions? Difficile fare delle previsioni, l'importante è continuare a giocare con buoni risultati e una buona condizione, che crescerà ancora. È stato difficile per tutti giocare con questo clima e questa frequenza, un impegno gravoso per tutte e squadre. Noi abbiamo sempre avuto una buona condizione, con la fortuna di non perdere troppi giocatori per infortunio, a parte Ilicic".