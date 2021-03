Atalanta, Gasperini: "Grande prova, abbiamo mandato un segnale per la classifica"

QUI ATALANTA

Gian Piero Gasperini si gode il successo contro l'Hellas Verona e guarda con fiducia alla classifica di Serie A: "È stata indubbiamente una bella prova, contro un'ottima squadra che aveva messo in difficoltà tanti in questo campionato - ha detto il tecnico dell'Atalanta -. Tecnicamente forse non è stata una grande prova, ma siamo riusciti a disinnescarli bene e sono molto contento. Rimaniamo nelle zone alte della classifica e mandiamo un segnale a tutti". Getty Images

I nerazzurri sono saldamente al quarto posto, anche se l'allenatore di Grugliasco non nasconde di temere un po' la pausa nazionali: "Quanto sono contento di questo stop da 1 a 10? Direi 0... Secondo me si poteva anche anticipare qualche partita, molti arriveranno giovedì sera, io non li vedrò prima di venerdì e sabato giocheremo contro l'Udinese. Sicuramente non è il massimo, ma sarà così per tutti".

Gasp si è detto soddisfatto della difesa a 4, provata più di una volta nelle ultime uscite: "L'abbiamo fatto spesso a gara in corso, non è una novità per noi, ma ci siamo trovati subito bene. Abbiamo dei buoni riferimenti ed è il modo giusto per inserire giocatori come Miranchuk e Malinovskyi, sono soddisfatto delle loro prestazioni. Inoltre abbiamo giocatori come Pasalic e Kovalenko, servirà l'aiuto di tutti in questo rush finale".

Il tecnico nerazzurro si è infine soffermato sulla delusione europea patita dai club italiani: "È un discorso lungo, ma dobbiamo prendere atto che contro le squadre europee facciamo fatica. Noi sbandieriamo sempre la nostra tattica, ma a livello fisico e atletico spesso siamo indietro. La tattica non è qualcosa di negativo, anzi è quella che ci tiene ancora in piedi e spesso siamo imitati per questo. Però dobbiamo crescere in tutti gli altri aspetti e forse anche nei criteri di valutazione dei giocatori. Ad esempio nel nostro calcio si fatica a trovare esterni di velocità, che attaccano e tornano, giocatori di grande atletismo. Il Real giocava con il solo Benzema davanti e sfruttando tanto la corsa degli esterni. Nel nostro campionato ce ne sono pochi".