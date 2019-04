Atalanta, Gasperini: "Grande occasione, si può fare". Montella: "Serve l'impresa"

24/04/2019

Dopo l'aggancio al Milan al quarto posto in campionato, l'Atalanta si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia in casa contro la Fiorentina dopo il 3-3 dell'andata a Firenze: "Rispettiamo la forza dell'avversario - ha dichiarato Gasperini alla vigilia -, ma per noi l'occasione di arrivare in fondo è grandissima. Dovremo essere bravi a interpretare la partita come se fossimo in campionato, quest'anno ci siamo affrontati più di una volta e ce la faremo se non ci lasceremo condizionare da altre situazioni".



Per la prima volta in stagione però la sfida sarà contro Montella che ha preso il posto di Pioli alla guida della Fiorentina: "Potrebbe cambiare qualcosa, ma più per loro che per noi, le caratteristiche che hanno ormai le conosciamo. Servirà attenzione, anche se sappiamo che sarà più importante la nostra prestazione. Arrivate a questo punto entrambe le squadre vogliono la finale, ma se per la Fiorentina è la partita della vita per noi lo è di più". Sulla scelta tra quarto posto e Coppa Italia Gasperini non si sbilancia: "Oggi penso solo alla Coppa Italia, da venerdì penseremo al resto".