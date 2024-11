Atalanta, "una squadra e mezzo" nelle mani dell'eterno Gasperini

Il segreto di questa Atalanta devastante in Serie A come in Champions League, se un segreto c'è (perché, come in ogni cosa, le sfaccettature sono molteplici e non univoche), lo si ritrova in estate, quando l'impostazione del lavoro sul mercato ha assunto definitivamente un'altra impronta rispetto a quanto erano abituati a Bergamo solo una decina di anni fa. Non si è perso lo spirito imprenditoriale di lasciar partire un giocatore quando la logica delle cose lo impone - anche se il caso Lookman, trattenuto nonostante le sirene del PSG, dimostra che i nerazzurri sono divenuti big anche dal punto di vista societario - per sostituirlo con uno molto meno costoso ma che, alla lunga, potrà dare le stesse, se non superiori, soddisfazioni sportive ma si è portato questo concetto a un altro livello.