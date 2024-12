Serie A, Atalanta-Empoli 3-2: Gasperini si conferma in vetta alla classifica

• L’Atalanta ha stabilito il proprio record di successi casalinghi in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 19.

• L’Atalanta è la squadra che ha vinto più partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: 13.

• Charles De Ketelaere (13G+9A) è il giocatore che ha partecipato a più gol nel 2024 in Serie A: 22, subito dietro Ademola Lookman (21: 13G+8A, al pari di Marcus Thuram).

• L’Atalanta ha stabilito il proprio record di gol in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 126.

• Tra i giocatori che contano almeno 10 marcature in Serie A nessuno ha segnato più gol in percentuale in trasferta di Lorenzo Colombo (11/13: 85%), esattamente come Joshua Zirkzee (85%).

• L’Atalanta ha vinto 11 partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A, le ultime due squadre che sono arrivate a 11 successi consecutivi hanno poi vinto lo Scudetto (Napoli nel 2022/23 e Inter nel 2020/21).

• L'Atalanta è l'unica squadra a vantare ben tre giocatori in doppia cifra di gol in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei tra tutte le competizioni: Charles De Ketelaere (10), Ademola Lookman (12) e Mateo Retegui (14).

• L'Atalanta è l'unica squadra a contare due giocatori che hanno preso parte a più di 20 gol nel 2024 in Serie A: Charles De Ketelaere (22, 13 reti + 9 assist) e Ademola Lookman (21: 13 gol + 8 assist).

• Charles De Ketelaere è il giocatore di Serie A che ha partecipato a più gol in questa stagione in tutte le competizioni: 19 (10 gol + 9 assist).

• Charles De Ketelaere è l’unico giocatore di Serie A che ha realizzato almeno nove gol e servito almeno nove assist in tutte le competizioni in questa stagione (10 gol +9 assist).

• L’Atalanta è la squadra di Serie A che ha vinto più partite in casa in questo anno solare in tutte le competizioni (19).

• L'Empoli è l'unica squadra in questa Serie A a contare due giocatori nati dopo il 2002 con almeno quattro gol realizzati: Sebastiano Esposito (2002, 5 gol) e Lorenzo Colombo (2002 quattro reti).

• Sebastiano Esposito (2002) è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno cinque gol in questa Serie A.

• Lorenzo Colombo (quattro reti e un assist in questa Serie A) è uno dei tre giocatori nato negli anni 2000 che ha partecipato ad almeno cinque gol in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A insieme a Dusan Vlahovic e a Khvicha Kvaratskhelia.

• L’Atalanta è la squadra che ha segnato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei: nove.

• L’Atalanta è la squadra che ha subito più gol sugli sviluppi di una rimessa laterale in questa Serie A: tre.

• L’Atalanta ha subito un gol su rigore in Serie A per la prima volta da maggio 2024 (vs la Roma).

• Gian Piero Gasperini - otto su otto contro Roberto D’Aversa - è il sesto allenatore a vincere tutte le prime otto sfide contro un singolo avversario nella competizione dopo Helenio Herrera vs Carmelo Di Bella, Simone Inzaghi vs Eusebio Di Francesco, Massimiliano Allegri vs Giuseppe Iachini, Nils Liedholm vs Gustavo Giagnoni e Luciano Spalletti vs Ivan Juric.