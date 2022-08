Atalanta, Gasperini: "Discorsi col club chiari ma troppi ricami sulle mie parole"

© Getty Images

L'esordio in campionato per l'Atalanta sarà a Genova, sul campo della Sampdoria: "Nonostante la loro situazione restano una piazza importante che riesce sempre a mettere in piedi una squadra di valore" dice Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. Non ci sarà Ederson ("Vedremo settimana prossima") ma "la squadra ha risorse: Koopmeiners, Scalvini, De Roon e Pasalic. Ci sono alternative". Il gancio giusto per affrontare il discorso mercato, soprattutto tornando alle parole rilasciate qualche giorno fa: "Non mi aspettavo di trovarmi con la stessa Atalanta dello scorso anno ma i discorsi con la società sono sempre stati chiari. Ci sono input da parte del presidente che ora devono essere realizzati. Se non si è potuto fare qualche operazione magari si farà in questi giorni. L'altra sera ho detto una cosa banale, c'è poi chi ci ha ricamato su anche se fa parte del gioco".