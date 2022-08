Atalanta, Gasperini lancia l'allarme sul mercato: "Non è la squadra che mi aspettavo di avere"

LA DICHIARAZIONE

Il tecnico nerazzurro non è soddisfatto della rosa a disposizione: "La sensazione è che il mercato si sblocchi solo ora"

"Questa non è l'Atalanta che mi aspettavo". Il grido di allarme a pochi giorni dall'inizio della Serie A 2022-2023 è di quelli importanti e arriva direttametne dall'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini. La squadra nerazzurra è stata presentata ai tifosi al Gewiss Stadium, ma l'allenatore non ha voluto nascondere l'amarezza per la prima parte di calciomercato: "La società si è impegnata - ha ammesso -, ma la sensazione è che tutto si sia sbloccando solo ora".

Le trattative per l'Atalanta non sono mancate, ma per il momento solo l'affondo per Ederson è andato a buon fine: "Abbiamo provato a prendere giocatori importanti perché lo scopo è rinforzarci - ha continuato il tecnico della Dea -, ma il mercato è bloccato per tutti. É presto per parlare di obiettivi perché non sappiamo cosa accadrà da qui a fine sessione".

I volti nuovi - Nonostante questo Gasperini ha voluto spendere belle parole sui nuovi acquisti dell'Atalanta: "Ederson ha grande gamba ed energia, mentre Lookman ha rapidità, tecnica e resistenza anche se segna poco. Mi ha impressionato Okoli, due anni a Cremona gli hanno fatto bene".

Sui prossimi arrivi Gasperini non si sbilancia: "L'unico nome che io abbia mai fatto è Palacio cinque anni fa, poi indico solo ruoli".

Gli assenti - La stagione dell'Atalanta inizia con delle problematiche, come ha sottolineato Gasperini: "L'infortunio di Zappacosta e Demiral in estate sono brutte tegole, così come la situazione Palomino. Per fortuna De Roon posso spenderlo anche in difesa, andrebbe clonato.