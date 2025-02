Atalanta, Gasperini: "Col Verona si è messa subito bene, siamo pronti per la Champions"

"Posch? A Bologna non giocava più, e prima giocava come quarto di difesa, è stata una soluzione della società all'infortunio di Koussonuo - ha continuato -. A me è piaciuto subito, è un ragazzo che sa stare in campo, ha delle conoscenze, ha giocato in quel ruolo, oggi non ha sbagliato praticamente niente. Spesso con il mercato ci si fascia un po' la testa".