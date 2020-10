Atalanta, Gasperini: "Col Napoli divario notevole, sconfitta sia campanello d'allarme"

QUI ATALANTA

"Il Napoli ha fatto una prestazione di alto livello, la nostra invece è stata di basso livello. Il divario è stato notevole, a questo aggiungiamo dei gol presi in maniera evitabile. Questo è il frutto di un risultato che ci sta tutto". Questa l'analisi del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la brutta sconfitta del San Paolo. "Prendiamo questa gara come campanello d'allarme in vista delle prossime gare a partire dalla sfida in Champions League - ha proseguito - Ilicic? Il ragazzo sta bene, si è mosso bene. Giocando troverà una maggiore condizione e una squadra che lo supporterà meglio".

"Abbiamo avuto problemi sotto ogni punto di vista, abbiamo sofferto il Napoli e subito dei gol anche evitabili. Questo ha compromesso la possibilità di riaprire la gara - ha proseguito Gasperini - Oggi è stata una giornata così, vediamo come riprenderci. Non ho mai detto che lotteremo per lo scudetto ma che dobbiamo giocare e vedremo strada facendo. L'anno scorso eravamo la quinta difesa e avevamo il primo attacco, infatti siamo arrivati terzi. Ci sono gare come quella di oggi in cui si incontrano attaccanti forti e se riesci a tenere va bene, altrimenti rischi di deprimerti. Solo qualche mese fa abbiamo vinto a Bergamo col Napoli, concedendo pochissimo. Oggi abbiamo avuto problemi globali".