Atalanta, Gasperini coccola De Ketelaere: "È un punto di riferimento. Quarto posto? Siamo tutti lì"

Il tecnico nerazzurro dopo il 3-1 alla Lazio: "Siamo cresciuti tanto, ma c'è ancora margine. L'importante è avere questo spirito"

L'Atalanta ha strapazzato 3-1 la Lazio nello scontro diretto per il piazzamento Champions League, ma Gian Piero Gasperini - alla vittoria 150 in Serie A con la Dea - coccola De Ketelaere dopo la doppietta e una prestazione di alto livello: "Ci mette tanto del suo, ha trovato un ambiente in cui sta bene e la fiducia è cresciuta in maniera esponenziale. Prova giocate non semplici, non perde palloni e li recupera. È il nostro punto di riferimento ed è il mio più grande complimento".

I tre punti contro la Lazio hanno valore ancora più importante nella corsa al quarto posto: "Siamo tutte lì nel giro di pochi punti dietro a tre squadre che sono più distanti. Le altre sono tutte accreditate per giocarselo con noi". Con il recupero degli infortunati e il rientro dei giocatori dalla Coppa d'Africa per Gasperini potrebbe esserci un "problema" di abbondanza: "L'importante è avere sempre questo spirito - ha commentato a DAZN -, ma aver recuperato ragazzi come Miranchuk e Holm ci dà valore aggiunto. Vorremmo fare una stagione importante come già fatto in passato".

La crescita dell'Atalanta rispetto ai primi mesi però è evidente: "Vogliamo migliorare ancora, il margine c'è e pensiamo di essere sulla strada giusta. Un successo del genere contro la Lazio ci dà entusiasmo, siamo stati bravi".