Atalanta, Gasperini: "Buona partita, non è facile giocare ogni tre giorni"

QUI ATALANTA

È soddisfatto Gasperini dopo lo 0-0 della sua Atalanta in casa del Napoli nell'andata della semifinale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona partita, il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, mentre nel secondo il ritmo si è abbassato: sono soddisfatto". I nerazzurri hanno dimostrato una buona condizione nonostante il tour de force: "Tante partite? Siamo sotto pressione, non è facile giocare ogni tre giorni, ma cerchiamo di pensare partita per partita".

Poi l'analisi tattica del match: "La difesa a tre di Gattuso? Non me l'aspettavo, noi abbiamo fatto la nostra gara ed è andata bene. Toloi? Ha avuto molti spazi, vogliamo sfruttare i suoi inserimenti perché li sa fare molto bene. Peccato non sia riuscito a fare gol, è stata l'occasione più limpida della partita. Muriel? È in grandissima condizione, abbiamo bisogno di tutti perché giochiamo ogni tre giorni".