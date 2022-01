Atalanta, Gasperini: "Buon 0-0 ma globalmente meritavamo più noi"

qui atalanta

Il tecnico bergamasco: "Le critiche a Muriel stucchevoli. Abbiamo impedito all'Inter di fare il solito gioco"

Gian Piero Gasperini accoglie favorevolmente lo 0-0 contro l'Inter "giocato da due squadre che avevano in mente solo la vittoria". Eppure secondo il tecnico bergamasco la sua Atalanta avrebbe meritato ai punti: "Non sono d'accordo con chi dice che abbiamo fatto meno dell'Inter, anzi: come occasioni abbiamo fatto qualcosa in più e meritavamo globalmente qualcosa in più". Getty Images

Gasperini all'attacco su Muriel, vista la diffusa convinzione che dia il meglio a gara in corso e giochi poco: "Questa cosa è stucchevole, chi parla così non conosce bene l'Atalanta. Voglio vedere nel calcio di oggi quanti attaccanti giocano 90 minuti, Luis oggi ne ha fatti 85 e li ha fatti molto bene".

Così l'allenatore a Dazn parlando dell'Inter: "Gli abbiamo impedito di fare il loro solito gioco, è un gran risultato per noi. Hanno giocato molto basso con il portiere per cercare d'infilarci con le loro combinazioni. Nelle partite tra me e Inzaghi ci sono sempre stati tanti gol, stranamente è uscito uno 0-0. Ma tutte e due le squadre hanno giocato per vincere la partita fino alla fine. Questo ha reso la gara bella".

"La classifica? Noi facciamo il nostro campionato, siamo tutti vicini. Sappiamo che conquistare la zona Champions è molto difficile, mentre Inter, Milan e Napoli si giocheranno il campionato. Non sarà facile, ma abbiamo anche la speranza di prendere una delle tre davanti perché alle spalle Juve, le romane e la Fiorentina stanno facendo molto bene" ha concluso Gasperini.