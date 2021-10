Atalanta, Gasperini: "Bravi a giocare fino alla fine. Manca la vittoria in casa? Spero arrivi martedì"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il pari show con la Lazio: "Scambierei volentieri la vittoria di oggi con quella con lo United,. Vincere sarebbe una grande ipoteca sugli ottavi"

Gol e tanto spettacolo, come sempre quando si affrontano Atalanta e Lazio, e a fine partita il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini si dice soddisfatto della prestazione dei suoi: "In questo momento possiamo fare questo e l'abbiamo fatto molto bene. Poi qualche errore tecnico ci è costato caro, ma siamo stati bravi a giocare questa partita fino alla fine - ha detto ai microfoni di Dazn - Ci manca la vittoria in casa? Scambierei volentieri la vittoria di oggi con martedì. Vincere con lo United vorrebbe dire mettere una grande ipoteca sugli ottavi". Una zampata di De Roon salva la Dea al 94'





















































































































Ultime gallery Vedi tutte

"Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, nel secondo tempo mi aspettavo di più ma la Lazio ha giocato molto bene sotto l'aspetto tecnico - ha aggiunto Gasp analizzando la gara - Abbiamo perso un po' la precisione e la capacità di recuperare palla del primo tempo e questo ci ha creato qualche difficoltà, ma devo dire che abbiamo sopperito con grande forza".

Oltre al 'problema fattore casa', rispetto alle passate stagioni l'Atalanta sta segnando meno: "Il problema è che dobbiamo rincorrere e quando andiamo in vantaggio gli spazi sono diversi. Ci vuole un po' troppo prima di trovare il gol. Nel primo tempo ci sono state tante situazioni che bastava il passaggio preciso che ci avrebbe permesso di realizzare il gol. Abbiamo i concetti giusti, ci manca la qualità e la precisione per realizzare come l'anno scorso", ha spiegato Gasperini, che però poi ha assicurato mandando un messaggio alle altre 'sorelle': "Siamo in grado di fare il nostro campionato anche quest'anno".

L'arbitraggio di oggi? "Adesso non ci voglio ritornare, penso di essere stato abbastanza chiaro". Sei punti in altrettante partite in casa? "È capitato di non centrare vittorie in casa, l'importante è che noi ci esprimiamo con questo entusiasmo, con questa forza e questo credo - ha detto Gasp, che ha puntato subito il mirino sulla Champions League - Martedì vincere vorrebbe dire mettere una grande ipoteca sulla qualificazione agli ottavi".

"Questo risultato agguantato nel finale ci dà una bella iniezione di fiducia - ha aggiunto - sono d'accordo con chi mi diceva che era un test, la Lazio è una squadra di valore europeo. Per noi può essere una partita che ci ha testato, sappiamo benissimo che la partita di Champions sarà decisiva".

Vedi anche Atalanta Serie A: Atalanta-Lazio 2-2, De Roon salva la Dea al 94'