Atalanta, Gasperini: "Abbiamo rimesso in gioco la Fiorentina"

27/02/2019

Lo spettacolare 3-3 del Franchi nella semifinale, mette l'Atalanta in buona posizione per ottenere la finale di Coppa Italia: "Dispiace perché abbiamo controllato il match e abbiamo commesso errori che hanno permesso alla Fiorentina di tornare in partita" ha commentato a caldo Gasperini. "E' un buon risultato in chiave qualificazione - ha continuato il mister dell'Atalanta -, ma abbiamo gettato via la possibilità di vincere".



"A noi piace attaccare e la Fiorentina ci ha punito con i suoi giocatori che sono molto veloci". Ilicic e Gomez hanno fatto una grande partita: "Si trovano bene tra le linee, ma a volte avrebbero potuto servire meglio Zapata. In ogni caso sono soddisfatto della prestazione. Ovviamente vogliamo raggiungere la finale, ma passeranno due mesi da qui alla sfida di ritorno. Ora pensiamo alla stessa sfida per il campionato".



Più complicato il discorso per la Fiorentina di Pioli dopo il 3-3 interno, ma i viola hanno saputo rimettere in corsa una partita iniziata malissimo: "E' stata una partita divertente e l'Atalanta è stata brava a capitalizzare subito. Siamo stati bravi a restare in partita e spiace molto aver subito il terzo gol - ha commentato il tecnico dei toscani -. Certamente speravamo di ottenere un risultato più vantaggioso dalla gara casalinga, ma crediamo ancora di poter fare risultato a Bergamo e conquistare la finale. Evidentemente fare 3-3 è il nostro risultato preferito, ma va dato merito al tridente di Gasperini. Le cose da qui a due mesi possono cambiare, abbiamo la qualità per fare bene a Bergamo".