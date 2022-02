Atalanta, dg Marino: "Non vedere fuorigioco sul terzo gol è un errore grave"

PARLA IL DG MARINO

Il dirigente dei bergamaschi a Mediaset: "Se De Roon ha rimesso in gioco il giocatore della Fiorentina allora io in 52 anni non ho capito niente del fuorigioco"

"Complimenti alla Fiorentina, ma prendiamo atto di quello che è successo. Gli episodi anche oggi non ci hanno dato ragione, la Fiorentina contro di noi ha sempre dei rigori. Rabbia Atalanta dopo la sconfitta nei quarti di Coppa Italia. "Non c'era il fallo di Demiral e non vedere il fuorigioco è un errore grave - ha detto il dg dei bergamaschi Umberto Marino ai microfoni di Mediaset rincarando la dose - Chiedo a Bergonzi (ex arbitro e moviolista in studio) la lettura del fuorigioco perché se De Roon ha rimesso in gioco il giocatore della Fiorentina allora io in 52 anni non ho capito niente del fuorigioco. Gli errori succedono, purtroppo un po' troppo spesso, anche in campionato. Dispiace perdere una semifinale per un episodio del genere al 92'".

"Almeno tu hai detto che c’è stato un errore, l’hai detto tu e non io - ha detto ancora Marino rivolgendosi a Bergonzi - Succede anche se ultimamente sta succedendo troppo spesso. All’andata con la Fiorentina in campionato è successo quello che è successo e quell’arbitro non ha più arbitrato in Serie A, oggi è successo questo al 92esimo. Non vedere un fuorigioco del genere e valutarlo in quella maniera per me è un errore grave. Dispiace perdere una semifinale per un episodio del genere, al 92esimo. L’errore è grave, punto. Questo sta diventando il campionato dei frame. Dispiace questa cosa, gli errori fanno parte del gioco del calcio e dobbiamo pensare alla prossima partita. Fortunatamente tu che sei stato un grande arbitro hai detto che c’è stato un errore e non l’ho detto io. È una magra consolazione ma almeno è certificata da un grande ex arbitro come Bergonzi".