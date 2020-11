Atalanta, dal Liverpool una dura lezione: "È ora di cambiare"

L'ANALISI

“Non corriamo più, abbiamo meno intensità o comunque non riusciamo a tenerla a certi livelli e prendiamo troppi gol”. L'analisi di Gasperini dopo la manita subita in casa dal Liverpool in Champions League fa suonare l'allarme rosso in casa Atalanta, anzi l'allarme Reds. La prima storica sfida giocata a Bergamo contro una big del calcio europeo è stata un massacro, la squadra di Klopp aveva un altro motore e il primo ad essere preoccupato è proprio il tecnico nerazzurro: "Non siamo più la squadra veloce e fisica di prima" ha detto dopo il match. La fotogallery di Atalanta-Liverpool

















































































































Ultime gallery Vedi tutte

Anche lo scorso anno alla terza giornata del girone l'Atalanta ha preso 5 schiaffi da un'inglese, il Manchester City, ma all'Etihad Stadium i nerazzurri avevano almeno tenuto il campo per un’ora, prima di andare in barca ed essere travolti. Col Liverpool invece il divario è stato subito netto, nonostante le tante assenze tra le fila dei Reds.

Certo, le assenze di alcuni punti di riferimento indispensabili (Gosens e De Roon), unite al recupero in extremis di altri (Hateboer e Romero), che non potevano essere al meglio, hanno sicuramente contribuito ad allargare il divario in favore degli inglesi, ma non possono bastare come alibi. La squadra di Gasperini, al di là delle assenze e dei sostituti spesso non all'altezza dei titolari, ha perso brillantezza e si è riscoperta fragile. Probabilmente a pesare in maniera decisiva è il calendario fitto di questa stagione, questa Atalanta per esprimersi al meglio ha bisogno di essere al top anche fisicamente e giocando ogni tre giorni non è davvero possibile.

Gasperini, che comunque ha avuto buone indicazioni per il futuro dalle prove di Pessina e Ruggeri, ora medita di cambiare qualcosa nell’assetto tattico, almeno contro le squadre più forti. "Ogni anno abbiamo preso scoppole, ma poi abbiamo imparato la lezione" ha detto il tecnico, che a differenza dell'anno scorso ha raccolto quattro punti contro zero e può ancora puntare con fiducia agli ottavi di finale. Prima però bisogna ritrovare benzina nelle gambe, l'occasione per svoltare subito arriva già nel weekend nella sfida contro l'Inter.

Vedi anche Champions League Atalanta, Gasperini: "Non abbiamo più intensità, è il momento di cambiare qualcosa"