Atalanta, Champions a San Siro? L'Inter e il sindaco Sala hanno già detto sì

09/07/2019

Dall'Atalanta è già partita la domanda ufficiale a Inter e Milan: il Biscione, anche grazie al forte legame di amicizia tra Steven Zhang e l'ad orobico Luca Percassi, avrebbe già dato l'ok e la stessa risposta dovrebbe arrivare dal Milan come fatto trapelare in via ufficiosa dal cfo Boban. Lo stesso Luca Percassi ha incontrato il Sindaco Sala (il Comune è proprietario dello stadio) ottenendo il via libera, al pari di quello delle questure di Bergamo e Milano.



Come detto hanno pesato i lavori di ricostruzione della Curva Nord del Gewiss Stadium. L'Atalanta ha provato a velocizzare i tempi per disputare le sfide di Coppa nel proprio impianto ma dopo la visita degli ispettori Uefa sono emerse diverse problematiche. La capienza sarebbe stata infatti di soli 16.000 posti e inoltre si sarebbero resi necessari molti interventi delicati senza la possibilità di ottenere alcuna deroga. Di fronte a questi ostacolil'Atalanta ha deciso di fare un passo indietro e due avanti chiedendo di giocare a Milano e suscitando l'irritazione della tifoseria rossonera. Come riporta Milan News i supporter del Diavolo (in particolare la Curva Sud e i Milan Club) non vorrebbero che la società accontentasse i rivali dell'ultima corsa Champions. La ferita è ancora aperta...