Vergogna a Bergamo, sradicata la quercia Guernica donata dall'Athletic Bilbao
Ritrovata a pochi metri di distanza, sarà ripiantata. L'assessora Messina: "L'Atalanta così ha perso due volte"di Paolo Borella
© X
La quercia Guernica della libertà e della fratellanza è resistita poco più di 24 ore. Piantata ieri al parco Goisis di Bergamo, donata dall'Athletic Bilbao all'Atalanta prima della sfida di Champions League come simbolo di amicizia e dei valori dello sport, è stata sradicata nella notte.
Nella mattinata di giovedì, alcuni passanti hanno infatti ritrovato la piantina abbandonata a pochi metri di distanza del luogo in cui era stata posta, grazie al contributo del vicepresidente dell’Athletic club e della Fondazione della società basca, Jon Ruigomez Matxin. Era presente anche l’assessora allo Sport del Comune di Bergamo, Marcella Messina, che ha commentato così gli sviluppi: "Abbiamo perso due volte, in campo e fuori. Il furto della pianta è stato incivile e inaccettabile, perché ne va del nostro essere bergamaschi e atalantini".
Come riporta Bergamo News, ad accorgersi dell'atto vandalico sono stati alcuni abitanti del quartiere di Monterosso (a poche centinaia di metri dallo stadio) durante la camminata di un gruppo di anziani. Alcuni di loro erano stati coinvolti in prima persona nella partita di calcio camminato contro i tifosi dell'Atheltic sul campo dedicato a Piermario Morosini.
Nel pomeriggio, la piccola quercia sarà piantata nuovamente nel terreno. Resta la scritta "Siamo arrivati da avversari, andiamo via da amici. Grazie Bergamo" a sottolineare l'omaggio del club basco. Ma anche tanta amarezza perché l'inciviltà di pochissimi ha oscurato il bel gesto e l'unione di centinaia di persone.