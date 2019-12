Atalanta, beneremenza civica a Gomez: "Bergamasco si diventa"

Ad Alejandro "Papu" Gomez, capitano dell'Atalanta, è stata consegnata una delle quindici benemerenze civiche del Comune di Bergamo dal sindaco Giorgio Gori e dal presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota durante il consiglio comunale straordinario presso il Teatro Sociale di Città Alta. "Un rappresentante della bergamaschità che arriva da molto lontano e vi ha aggiunto un tocco di fantasia tipico della sua terra - ha sottolineato il primo cittadino -. È il simbolo di una comunità aperta al mondo in cui non conta dove si è nati. Personalmente gli avrei dato il premio solo per il gol di ieri al Milan...".

Tra le motivazioni della benemerenza, una delle dieci medaglie d'argento (più cinque d'oro), si legge: "È il capitano e il simbolo dell'Atalanta europea che ha toccato il livello più alto della sua centenaria storia, cui ha contribuito col suo estro; come capitano si è sempre distinto in campo per sportività e professionalità; ha contribuito, con squadra e allenatore, a far conoscere e valorizzare il nome della nostra città in Europa. Negli ultimi anni ha rifiutato diverse offerte da grandi squadre scegliendo di sposare la causa atalantina; ha deciso di vivere a Bergamo anche dopo la carriera calcistica diventando parte integrante della nostra città. Si è distinto in ambito sociale per il forte supporto all'associazione no-profit «Gli Insuperabili» (scuola calcio per ragazzi con disabilità)".