"Il tempo non potrà mai curare le ferite di chi ha perso affetti, futuro, passato, speranze. La Giustizia dovrà dare una risposta seria per cancellare ogni dubbio. Verità per Ponte Morandi". Questo il tweet del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, nel giorno dell'anniversario della tragedia di Ponte Morandi. Anche il club doriano, tramite un breve comunicato ha ricordato la tragedia: "14 agosto 2018. Genova non dimentica. A un anno dal crollo di ponte Morandi il presidente Massimo Ferrero e tutta l'U.C. Sampdoria si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittime della tragedia". Alle 11.36 la squadra si è fermata per un minuto di raccoglimento sul campo di Bogliasco.