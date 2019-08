L'Atalanta continua la preparazione in vista del match di esordio contro la SPAL. La squadra di Gian Piero Gasperini è scesa in campo a Zingonia in vista della prima giornata di campionato. Assenti Castagne, che sta proseguendo il programma di riabilitazione, e Reca, fermo ai box. Domani ci sarà una partita di allenamento contro il Monza, disponibili 600 posti.

Tempo reale martedì 20 agosto