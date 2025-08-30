Logo SportMediaset
Calcio

Atalanta, il calendario del girone unico della Champions League

30 Ago 2025 - 12:38
Ivan Juric (Atalanta) – 2 milioni di euro © Getty Images

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Psg-Atalanta
2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 18.45, Atalanta-Bruges
3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Atalanta-Slavia Praga
4ª giornata: mercoledì 5 novembre, ore 21, Olympique Marsiglia-Atalanta
5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Eintracht Francoforte-Atalanta
6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Atalanta-Chelsea
7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Atalanta-Athletic Bilbao
8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Union Saint-Gilloise-Atalanta

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

14:13
Fiorentina, Commisso sul rinnovo di Kean: "Sforzi economici per tenerlo"
13:00
Italia U21: Camarda out da lista convocati per infortunio, al suo posto Ekhator
Igor Tudor
12:53
Juventus, il calendario del girone unico della Champions League
Antonio Conte (Napoli)
12:53
Napoli, il calendario del girone unico della Champions League
Cristian Chivu
12:41
Inter, il calendario del girone unico della Champions League