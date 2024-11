ATALANTA, DE KETELAERE: "NON PARLIAMO DI SCUDETTO, MA..."

"Vincere qui a Napoli, contro una squadra così forte, è sicuramente una grande soddisfazione per tutti noi. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, segnato due gol e creato altre occasioni. Però, preferisco non parlare di scudetto. È un traguardo molto ambizioso e ci sono ancora tante partite da giocare. Pensiamo una partita alla volta e vediamo dove ci porterà questo percorso". Così il centrocampista belga Charles De Ketelaere a Dazn dopo la vittoria sul Napoli. "È sempre bello vedere un compagno segnare su un tuo passaggio. Lookman ha fatto una grande partita, e sono felice di aver contribuito ai suoi gol. In campo cerchiamo sempre di trovarci e aiutarci, ed è una cosa che sta funzionando molto bene", ha aggiunto.