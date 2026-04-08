Aston Villa, Emery: "Italiano ha vinto una Coppa e fatto due finali, sarà dura"

08 Apr 2026 - 22:13

A Bologna l'Aston Villa arriva per fare il primo passo per le semifinali, non fosse altro perché Unay Emery la manifestazione l'ha già vinta tre volte a Siviglia e una con il Villarreal. Ma a Bologna Emery arriva con grande rispetto per i rossoblù e Italiano: "Rispettiamo la competizione e il Bologna. Ai ragazzi l'ho già detto, questa sarà una partita difficilissima. Il Bologna ha battuto la Roma, Italiano è un tecnico che ha giocato tre finali negli ultimi anni: è molto bravo nel preparare le partite da dentro o fuori e ha disputato due finali di Conference a Firenze e vinto la Coppa Italia a Bologna, all'interno di un club che ha culminato così un percorso iniziato con Thiago Motta vincendo un trofeo e acquisendo ulteriore consapevolezza. Ha ragione Italiano: le possibilità di passaggio del turno sono 50 e 50". 

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