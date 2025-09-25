Logo SportMediaset
Calcio

Arrivano le card della serie Calciatori Adrenalyn XL 2025-2026

25 Set 2025 - 22:34
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Panini lancia la nuova edizione di card Calciatori Adrenalyn XL 2025-2026: la nuova e attesissima collezione di card ufficiali del campionato di Serie A Enilive. La collezione, disponibile in tutte le edicole e sul sito ufficiale Panini, presenta 478 card totali numerate e completamente rinnovate alle quali si aggiungono 53 card Limited Edition e card Extra Rare non numerate. Oltre alle card base dei giocatori (17 giocatori per ognuna delle 20 squadre della Serie A Enilive) e dei loghi delle squadre, la collezione presenta nuove e prestigiose categorie speciali: Triade, Air Force, Card blindata e le ricercatissime Golden Baller e la Super Golden Baller, una card unica in tutta la collezione sia per bellezza che rarità che omaggia il livello raggiunto da un giocatore, icona del proprio club. Presenti anche le card Campioni dedicate al Napoli Campione d’Italia 2024-2025, al suo quarto trionfo tricolore.

Oltre alle iconiche card, spazio anche alle card Extra Collezione, disponibili anche nelle bustine: Momentum con cinque grandi protagonisti della Serie A in versione esclusiva, Mitici Invincibile con gli imbattibili del Milan e gli eroi del Triplete nerazzurro e Panini Extra Gold, una card iconica dedicata a uno dei migliori giovani talenti del calcio internazionale, già protagonista in Serie A Enilive. La collezione Calciatori Adrenalyn XL 2025-2026, inoltre, si arricchisce con i Concorsi Adrenalyn XL, concorsi suddivisi in diverse meccaniche di gioco che premiano la partecipazione e la strategia dei collezionisti. In palio biglietti per assistere a una partita di Serie A della stagione 2025-2026 o per la Finale di Coppa Italia, buoni acquisto da utilizzare sul sito web di Panini e card esclusive autografate da giocatori della Serie A. Ma Calciatori Adrenalyn XL™ 2025-2026 non è solo un oggetto da collezione: è anche gioco ed esperienza interattiva e dinamica. Ogni bustina, infatti, contiene card che permettono di sfidare gli amici in partite avvincenti basate sulle statistiche dei giocatori e, grazie all'app ufficiale, ogni card fisica può essere attivata tramite un codice univoco per giocare online, collezionare premi e scalare le classifiche globali. 

