Arne Slot saluta i tifosi del Liverpool: "Legame eterno, qui club orgoglioso e straordinario"

Anfield da pelle d'oca: van Dijk entra in campo con i figli di Diogo Jota FOTO
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Ha guidato il Liverpool al ventesimo trionfo in Premier League nella stagione 2024-25, ma il quinto posto nell'ultima stagione è stato fatale per la panchina
Quelle di Arne Slot sulla panchina del Liverpool sono state due stagioni intensissime, in cui si sono alternati trionfi e momenti negativi senza soluzione di continuità. Il titolo vinto nel 2024-25 in Premier League davanti all'Arsenal ha portato al mercato faraonico dell'estate scorsa, quando i Reds hanno speso circa 500 milioni di euro sul mercato per tentare l'assalto a tutte le competizioni. Operazioni costosissime che non hanno generato risultati in termini di trofei, e a pagarla è stato il tecnico, recentemente esonerato. Slot ha affidato alle colonne del Liverpool Echo le proprie parole di addio al club.
"Esci sotto il famoso cartello nel tunnel di Anfield, e le emozioni si mischiano. Senti la responsabilità, dovuta alla grande storia di questo club. Senti le aspettative, l'eredità di una società che in 134 anni è diventata una delle più importanti del mondo. La determinazione. La competizione. Per portare al successo uno dei pubblici migliori di tutto il mondo, quello di Anfield. Tutte queste emozioni sono culminate, 12 mesi dopo, nel titolo di campioni d'Inghilterra, è stato davvero speciale. Non è stato solo un trofeo, è stata la ricompensa per il duro lavoro di tutti, il sacrificio, l'impegno dimostrato da tutti quelli che lavorano nel club. Tutto ha avuto un significato più grande perché voi eravate lì con noi a godervela, cantando e applaudendo. E voi c'eravate anche quando abbiamo alzato il trofeo, c'eravate lungo le strade fuori dallo stadio, c'eravate a riempire Anfield. Nel 2020 siete stati privati di tutto questo, quindi per noi era evidente quanto fosse importante avervi qui, a fare parte di tutto questo. Vedervi riuniti mi ha convinto ancora di più di ciò. Gli eventi di Water Street più tardi quel giorno (Ndr: un uomo si lanciò sulla parata dei tifosi a bordo di una automobile) sono stati scioccanti e il mio pensiero va a tutte le persone colpite, in quell'occasione ho assistito a quanti voi siate uniti e compassionevoli, mi ha fatto comprendere lo spirito che ha contraddistinto questa città in passato in momenti difficili, e spero serva per portare giustizia a chi combatte da tanti anni."
Slot ha poi dedicato un dolce ricordo a Diogo Jota, giocatore dei Reds scomparso il 3 Luglio 2025 in seguito a un incidente stradale: "È indescrivibile pensare che poche settimane dopo quel trionfo avremmo perso Diogo Jota. Voglio ricordare lui, un compagno, un amico, un essere umano incredibile che ha toccato la vita di migliaia di persone ogni volta che ha indossato lo stemma di questo club. In uno dei momenti più difficili per questo club, l'amore la compassione e il sostegno dimostrati sono stati straordinari. Sarebbe negligente da parte mia non dire che il modo in cui avete onorato Diogo resterà con me per sempre."
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"Il legame che condividiamo va oltre il calcio, oltre le serate europee sotto le luci di Anfield e oltre il You'll never walk alone cantato dalla Kop. Mi avere fatto sentire benvenuto dal primo momento, e mi avete aiutato nel percorso, l'ho apprezzato molto e per questo è importante dire grazie. Ai giocatori che hanno indossato lo stemma con orgoglio mentre rappresentavano questo club in tutto il mondo. Allo staff, non solo a chi lavora sul campo di allenamento, ma anche a chi lavora dietro le quinte, che si tratti della manutenzione dei campi di Anfield o del lavoro nella mensa. Alla governance del club e alla proprietà. Alle leggende che mi hanno supportato e fatto capire l'importanza della cultura sportiva di questo club. È stato un onore lavorare con voi. Il ventesimo titolo d'Inghilterra del Liverpool appartiene a tutti noi e rimarrà per sempre nella storia, e dovrebbe rendere tutti orgogliosi. Me ne vado sapendo che il club è dove dovrebbe essere: nell'élite del calcio europeo, è stato fondamentale qualificarsi in Champions League, per garantire al Liverpool di continuare a competere al massimo livello la prossima stagione e oltre. Me ne vado con piena fiducia in ciò che mi aspetta. I giocatori che hanno dato così tanto a questo club, che ne hanno difeso i valori e contribuito a creare tanti momenti indimenticabili, hanno costruito fondamenta che dureranno nel tempo. Allo stesso tempo, sta emergendo una nuova generazione, pronta a scrivere la propria storia e ad assumersi la responsabilità che deriva dall'indossare questa maglia. Il cambiamento fa parte del calcio, ma so che questo club continuerà a rendere orgogliosi i suoi cittadini. Quando mi sono trovato per la prima volta sotto quel cartello nel tunnel di Anfield, sapevo cosa richiedeva questo club. Me ne vado sapendo che non abbiamo mai smesso di lottare per ottenerlo" ha concluso il tecnico.
Nel futuro di Arne Slot, ora, ci sono varie possibilità: una di queste porta direttamente in Via Aldo Rossi, sede del Milan. L'olandese, infatti, sarebbe il preferito di Zlatan Ibrahimovic per la panchina dei rossoneri, mentre Massimo Calvelli sarebbe propenso a spingere per Ralf Rangnick. Un accordo complicato, perchè Slot non è un allenatore da avventure improvvisate, chiede tante garanzie economiche (in Premier guadagnava 8 milioni netti) e tecniche e un progetto duraturo. La sua agente, Rafaela Pimenta, è vicina a Ibrahimovic essendo la storica collaboratrice di Mino Raiola, ex agente dello svedese, ma per ora si è trincerata dietro un laconico "No comment" in merito.