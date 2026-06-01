Arne Slot saluta i tifosi del Liverpool: "Legame eterno, qui club orgoglioso e straordinario"

"Esci sotto il famoso cartello nel tunnel di Anfield, e le emozioni si mischiano. Senti la responsabilità, dovuta alla grande storia di questo club. Senti le aspettative, l'eredità di una società che in 134 anni è diventata una delle più importanti del mondo. La determinazione. La competizione. Per portare al successo uno dei pubblici migliori di tutto il mondo, quello di Anfield. Tutte queste emozioni sono culminate, 12 mesi dopo, nel titolo di campioni d'Inghilterra, è stato davvero speciale. Non è stato solo un trofeo, è stata la ricompensa per il duro lavoro di tutti, il sacrificio, l'impegno dimostrato da tutti quelli che lavorano nel club. Tutto ha avuto un significato più grande perché voi eravate lì con noi a godervela, cantando e applaudendo. E voi c'eravate anche quando abbiamo alzato il trofeo, c'eravate lungo le strade fuori dallo stadio, c'eravate a riempire Anfield. Nel 2020 siete stati privati di tutto questo, quindi per noi era evidente quanto fosse importante avervi qui, a fare parte di tutto questo. Vedervi riuniti mi ha convinto ancora di più di ciò. Gli eventi di Water Street più tardi quel giorno (Ndr: un uomo si lanciò sulla parata dei tifosi a bordo di una automobile) sono stati scioccanti e il mio pensiero va a tutte le persone colpite, in quell'occasione ho assistito a quanti voi siate uniti e compassionevoli, mi ha fatto comprendere lo spirito che ha contraddistinto questa città in passato in momenti difficili, e spero serva per portare giustizia a chi combatte da tanti anni."