Brasile-Panama, sugli spalti il "tridente da sogno" fa impazzire il web

Una coincidenza o un casting studiato ad hoc? Probabile che la "squadra di sosia" abbia preparato questo siparietto. Fatto sta che per qualche secondo molti hanno dovuto guardare due volte lo schermo per assicurarsi che non si trattasse davvero dei campioni verdeoro.

I tre "sosia" erano seduti uno accanto all'altro, come a comporre un tridente da sogno. Sui social, inevitabilmente, il siparietto ha scatenato commenti e battute: c'è chi ha parlato di una reunion impossibile della Seleção e chi ha scherzato immaginando una convocazione last minute direttamente dagli spalti. Insomma, una scena che ha rubato la scena persino a quanto accadeva sul terreno di gioco.