Brasile-Panama, sugli spalti il "tridente da sogno" fa impazzire il web

01 Giu 2026 - 14:04
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Durante l'amichevole tra Brasile e Panama le telecamere hanno regalato un momento diventato subito virale tra tifosi e appassionati. Sugli spalti, infatti, sono stati immortalati tre spettatori davvero particolari: i loro tratti ricordavano in modo sorprendente tre icone del calcio brasiliano come Vinicius Jr, Ronaldo e Ronaldinho.

Una coincidenza o un casting studiato ad hoc? Probabile che la "squadra di sosia" abbia preparato questo siparietto. Fatto sta che per qualche secondo molti hanno dovuto guardare due volte lo schermo per assicurarsi che non si trattasse davvero dei campioni verdeoro.
I tre "sosia" erano seduti uno accanto all'altro, come a comporre un tridente da sogno. Sui social, inevitabilmente, il siparietto ha scatenato commenti e battute: c'è chi ha parlato di una reunion impossibile della Seleção e chi ha scherzato immaginando una convocazione last minute direttamente dagli spalti. Insomma, una scena che ha rubato la scena persino a quanto accadeva sul terreno di gioco.

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