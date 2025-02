Arbitri, Zappi risponde a Gasperini: "Giusto che dica la sua, ma ci si deve informare meglio"

Come si spiega un errore così evidente ai tifosi? "Di inspiegabile non c'è niente. A volte in tutte le azioni umane si può fare un errore... Un passo in più da parte dell'assistente ovviamente sarebbe stato giusto. Ripeto, la difesa dell'errore non avrebbe senso, ma se l'assistente è lì lo è per merito. Il gruppo ha uno standard alto di eccellenza e qualità. Poi parlo del fallo di mano: esiste l'area della soggettività, non c'è un parametro codificato che ci dice al 100% di poter prendere una decisione oggettiva. L'obiettivo è arrivare a ridurre le zone di interpretazione soggettiva, questo è il concetto di opinabilità", ha detto Zappi, che ha chiuso la porta all'ipotesi di affiancare ex calciatori al gruppo arbitrale: "Secondo me ognuno dovrebbe far bene quello che sa fare meglio...".